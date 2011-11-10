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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 19:50 BJT

〔欧洲政经〕欧盟执委会:不能允许欧盟和欧元区分崩离析

路透布鲁塞尔11月10日电---欧盟执委会周四表示,为了应对主权债务危机带来的挑战,更为深入的欧元区一体化是有必要的,但这个过程不能对欧元区或者欧盟造成分割.(完)

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