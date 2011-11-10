〔伦敦美债〕公债价格回落,但意大利债务危机担忧依存

路透伦敦11月10日电---周四美国公债价格在欧洲市场下跌,有迹象显示意大利政治僵局有缓和迹象,不过对于意大利债务负担依然无法维系的担忧料支撑避险资产.

意大利两年期公债收益率(殖利率)IT2YT=TWEB跌破7%,最新下跌60个基点至6.79%.[ID:nCN1211434]

"固定收益市场多数品种今日小跌.八年期和10年期品种有一些卖盘,"一交易员称,"不过若意大利再次脱轨,所有押注将消散."

美国十年期公债价格跌4/32,收益率(殖利率)报2.005%.美债期货TYv1跌5/32至130.21.

瑞银技术分析师Richard Adcock称,"10年期品种在昨日129.285低点之上,後市看涨,与此同时市场预期该档债券的修正将有限,且价格还会进一步走坚."

周四稍晚,市场将消化财政部标售的160亿美元30年期公债.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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