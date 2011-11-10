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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 20:56 BJT

〔希腊政治〕新政府最早或将在周五1200GMT宣布成立--国家电视台

路透雅典11月10日电---希腊国家电视台和一位希腊官员周五称,希腊新政府最早或将在周五1200GMT宣布成立.

此外希腊总统办公室称,各党派领导人已经同意由前欧洲央行(ECB)副总裁帕帕季莫斯领导新希腊联合政府,直至举行提前大选.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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