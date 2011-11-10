〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差上涨,因新加坡库存降至40个月低点

路透新加坡11月10日电---亚洲柴油裂解价差周四连续第三日小升,近月裂解价差达到每桶较迪拜原油升水19.64美元,因新加坡中质馏分油库存在40个月低点.

实货市场的升水也扳回周三的跌幅,含硫为0.5%的柴油现货价差上涨0.20美元至每桶1.35美元,之前托克(Trafigura)继续大举购买.

11月9日当周中质馏分油库存已较前一周下降近20%至868万桶,之前北亚炼厂因加大煤油产出而减少出口.

International Enterprise(IE)最新的数据显示,11月9日当周新加坡未从日本和韩国进口,一周前则为进口约17.1200万吨.

还有另一个来自需求方面的支撑因素.托克从壳牌手中再度购买15万桶含硫为0.5%的柴油,船期为11月25-29日,将其本月高硫柴油总购买量提升至155万桶.

12月柴油裂解价差上涨0.08美元,至每桶较迪拜原油升水19.64美元.

12月航煤裂解价差上涨0.19美元,至每桶21.62美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 130.94 131.34 131.14 131.90 -0.76 -0.58

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.06 131.46 131.26 132.09 -0.83 -0.63

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.01 132.41 132.21 132.72 -0.51 -0.38

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 132.71 133.11 132.91 133.52 -0.61 -0.46

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 130.85 131.40 -0.55 -0.42

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 129.25 129.60 -0.35 -0.27 (完)