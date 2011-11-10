〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差上涨,因新加坡库存降至40个月低点

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透新加坡11月10日电---亚洲柴油裂解价差周四连续第三日小升,近月裂解价差达到每桶较迪拜原油升水19.64美元,因新加坡中质馏分油库存在40个月低点.
实货市场的升水也扳回周三的跌幅,含硫为0.5%的柴油现货价差上涨0.20美元至每桶1.35美元,之前托克(Trafigura)继续大举购买.
11月9日当周中质馏分油库存已较前一周下降近20%至868万桶,之前北亚炼厂因加大煤油产出而减少出口.
International Enterprise(IE)最新的数据显示,11月9日当周新加坡未从日本和韩国进口,一周前则为进口约17.1200万吨.
还有另一个来自需求方面的支撑因素.托克从壳牌手中再度购买15万桶含硫为0.5%的柴油,船期为11月25-29日,将其本月高硫柴油总购买量提升至155万桶.
12月柴油裂解价差上涨0.08美元,至每桶较迪拜原油升水19.64美元.
12月航煤裂解价差上涨0.19美元,至每桶21.62美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 130.94 131.34 131.14 131.90 -0.76 -0.58
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.06 131.46 131.26 132.09 -0.83 -0.63
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.01 132.41 132.21 132.72 -0.51 -0.38
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 132.71 133.11 132.91 133.52 -0.61 -0.46
11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 130.85 131.40 -0.55 -0.42
12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 129.25 129.60 -0.35 -0.27 (完)
--编译 王洋; 审校 田建华
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7