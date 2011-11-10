〔德国金融〕欧债危机测试德国银行业韧性--德国央行

路透法兰克福11月10日电---德国央行周四公布年度金融稳定报告:

* 随着债务危机的恶化,德国金融体系所面临的风险明显增大

* 希腊公债减记、融资成本上升、经济前景恶化或将测试德国金融体系的韧性

* 德国银行业者将有可能进一步减记希腊公债

* 从整体上讲德国银行业对希腊、葡萄牙和爱尔兰暴险所引发的风险可控

* 德国银行业的获利受到市场形势和低迷经济前景的打压,但银行体系当前更具韧性

* 德国银行业的风险拨备已进一步下降

* 欧洲银行业资本需求为1,064亿欧元其中德国银行业需要52亿欧元,一些德国银行资本需求可能会增加