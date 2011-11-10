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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 21:44 BJT

〔表格〕美国9月贸易逆差缩窄为431.1亿美元,创2010年12月以来最小

路透11月10日电---美国商务部周四公布:

* 美国9月贸易逆差为431.1亿美元(市场预估为逆差460亿),8月修正後为逆差449.2亿美元(前值为逆差456.1亿)

* 美国9月出口额达到创纪录的1,803.6亿美元,进口额为2,234.7亿美元

* 美国9月对华贸易逆差为280.6亿美元,8月为逆差289.6亿美元

* 美国9月贸易逆差创下2010年12月以来最小

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