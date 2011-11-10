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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 21:44 BJT

〔表格〕美国10月进口物价较前月下滑0.6%,出口物价下滑2.1%

路透11月10日电---美国劳工部周四公布,美国10月进口物价较前月下滑0.6%(预估为升0.1%),出口物价下滑2.1%(预估为上升0.3%).

10月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

10月　 9月 (前值)　11年/10年10月

进口物价 -0.6 持平 0.3 11.0

出口物价 -2.1 0.4 0.4 6.3 (完)

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--编译 田建华;审校 王洋

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