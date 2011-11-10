〔表格〕加拿大9月贸易顺差12.5亿加元,为八个月来首次录得顺差

路透11月10日电---加拿大统计局周四公布,加拿大9月贸易顺差12.5亿加元(约合12.2亿美元),8月修正後为逆差4.87亿加元.这是八个月来加拿大首次实现贸易顺差.9月意外顺差主要是能源产品价格上涨,且向美国出口跳增5%.