〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差反弹,交易商料涨势短暂

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透新加坡11月10日电---亚洲石脑油价格周四触及三日低点,裂解价差达至三日高位,因随着买家出现,现货跨月互换价差从平价升至小幅升水.
不过交易商称,因在韩国之外,没有活跃的北亚买家,上行趋势可能是昙花一现.
LG化学买入约7.5万吨12月下半月石脑油,成本加运费价为较日本现货报价每吨低1.50美元.
Samsung Total也在求购同期船货,不过尚不知道结果.
日本公开规格12月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格跌12.75美元至每吨888.25美元,为上周五以来最低.
12月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上涨6.30美元至44.88美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌1.05美元至每桶18.03美元.
油品 价格 上日价格 变动
2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 887.75/888.75 901.00 -12.75
现货石脑油净回值NAF-SIN 96.32/96.42 97.82 -1.45
97号现货汽油GL97-SIN 118.64/118.74 122.18 -3.49
95号现货汽油GL95-SIN 116.04/116.14 118.59 -2.50
92号现货汽油GL92-SIN 114.35/114.45 116.90 -2.50
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.98/18.08 19.08 -1.05(完)
--编译 田建华;审校 母红
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7