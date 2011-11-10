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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 22:17 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差反弹,交易商料涨势短暂

路透新加坡11月10日电---亚洲石脑油价格周四触及三日低点,裂解价差达至三日高位,因随着买家出现,现货跨月互换价差从平价升至小幅升水.

不过交易商称,因在韩国之外,没有活跃的北亚买家,上行趋势可能是昙花一现.

LG化学买入约7.5万吨12月下半月石脑油,成本加运费价为较日本现货报价每吨低1.50美元.

Samsung Total也在求购同期船货,不过尚不知道结果.

日本公开规格12月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格跌12.75美元至每吨888.25美元,为上周五以来最低.

12月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上涨6.30美元至44.88美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌1.05美元至每桶18.03美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 887.75/888.75 901.00 -12.75

现货石脑油净回值NAF-SIN 96.32/96.42 97.82 -1.45

97号现货汽油GL97-SIN 118.64/118.74 122.18 -3.49

95号现货汽油GL95-SIN 116.04/116.14 118.59 -2.50

92号现货汽油GL92-SIN 114.35/114.45 116.90 -2.50

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.98/18.08 19.08 -1.05(完)

--编译 田建华;审校 母红

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