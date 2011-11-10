〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差反弹,交易商料涨势短暂

路透新加坡11月10日电---亚洲石脑油价格周四触及三日低点,裂解价差达至三日高位,因随着买家出现,现货跨月互换价差从平价升至小幅升水.

不过交易商称,因在韩国之外,没有活跃的北亚买家,上行趋势可能是昙花一现.