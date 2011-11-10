〔表格〕美国11月3日止当周农作物出口销售报告--USDA

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透华盛顿11月10日电---美国农业部(USDA)公布11月3日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 298.4 0.0 340.1 0.0 16,486.2 20,849.7
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 96.7
玉米 251.8 0.0 362.4 0.0 21,341.5 20,753.2
高粱 5.2 0.0 9.9 0.0 531.6 1,263.4
大豆 604.0 2.8 682.6 2.8 19,125.9 29,740.2
豆粕 291.3 4.4 297.2 4.4 3,034.1 3,433.5
豆油 21.8 0.0 23.4 0.0 108.2 653.2
皮马棉 1.9 0.0 1.9 0.0 378.8 285.1
陆地棉 998.0 24.9 1048.9 33.7 8,219.2 11,569.1
稻米 45.1 0.0 45.1 0.0 1,182.3 1,715.8 (完)
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--编译 王洋; 审校 田建华
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。