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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 22:07 BJT

〔表格〕美国11月3日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿11月10日电---美国农业部(USDA)公布11月3日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 298.4 0.0 340.1 0.0 16,486.2 20,849.7

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 96.7

玉米 251.8 0.0 362.4 0.0 21,341.5 20,753.2

高粱 5.2 0.0 9.9 0.0 531.6 1,263.4

大豆 604.0 2.8 682.6 2.8 19,125.9 29,740.2

豆粕 291.3 4.4 297.2 4.4 3,034.1 3,433.5

豆油 21.8 0.0 23.4 0.0 108.2 653.2

皮马棉 1.9 0.0 1.9 0.0 378.8 285.1

陆地棉 998.0 24.9 1048.9 33.7 8,219.2 11,569.1

稻米 45.1 0.0 45.1 0.0 1,182.3 1,715.8 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 王洋; 审校 田建华

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