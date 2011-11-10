〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差下滑,但即期市场依旧紧俏

路透新加坡11月10日电---亚洲燃料油跨月价差周四大致下滑,不过即期合约保持在强劲的水准,受供给紧张的支撑.

市场兴趣集中在1月/2月和2月/3月跨月价差,成交量分别为165,000吨和215,000吨.

12月/1月跨月价差也稍稍下滑,收于每吨11.63美元,不过成交价大部分都在较低的11.50美元.

一位交易员说:"有一些12月船期的供给,来自泰国、菲律宾、马来西亚等地,即使是单批数量并不是很大."

12月燃料油裂解价差收窄0.59美元至2.45美元,1月裂解价差走强0.60美元至每桶贴水3.40美元.

180-cst燃料油下跌9.72美元至每吨706.88美元.380-cst燃料油跌9.90美元至每吨695.75美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 706.75 707.00 706.88 716.60 -9.72 -1.36

现货380CST燃料油 FO380-SIN 695.50 696.00 695.75 705.65 -9.90 -1.40

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 709.00 711.00 710.00 718.00 -8.00 -1.11

380CST船用燃料油升水 13.50 15.00 14.25 12.35 1.90

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 14.75 15.25 15.00 14.75 0.25 1.69

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 13.75 14.25 14.00 13.65 0.35 2.56 (完)