版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 11日 星期五 02:08 BJT

〔表格〕美国财政部标售30年期公债得标利率为3.199%,投标倍数为2.40

路透华盛顿11月10日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 3.199

中值 3.100

低值 2.970

价格/得标

价格 98.579514

高值得标比率 24.17%

投标倍数 2.40

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 16,000,025,800

总投标 38,384,098,800

竞争性投标得标 15,988,527,000

非竞争性投标得标 11,498,800

FED附加 1,224,243,600

初级市场交易商投标 26,021,500,000

初级市场交易商得标 8,911,427,000

直接投标 5,985,300,000

直接投标得标 2,531,300,000

间接投标 6,365,800,000

间接投标得标 4,545,800,000

发行细节

发行日 2011/11/15

到期日 2041/11/15

CUSIP码 912810QT8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐