〔表格〕美国财政部标售30年期公债得标利率为3.199%,投标倍数为2.40

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透华盛顿11月10日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 3.199
中值 3.100
低值 2.970
价格/得标
价格 98.579514
高值得标比率 24.17%
投标倍数 2.40
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 16,000,025,800
总投标 38,384,098,800
竞争性投标得标 15,988,527,000
非竞争性投标得标 11,498,800
FED附加 1,224,243,600
初级市场交易商投标 26,021,500,000
初级市场交易商得标 8,911,427,000
直接投标 5,985,300,000
直接投标得标 2,531,300,000
间接投标 6,365,800,000
间接投标得标 4,545,800,000
发行细节
发行日 2011/11/15
到期日 2041/11/15
CUSIP码 912810QT8
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 李军;审校 母红
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。