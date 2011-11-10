〔美国热股〕辉瑞拟在中国大城市以外地区推销一儿童疫苗产品,股价上涨

路透11月10日电---全球最大制药商辉瑞(PFE.N)周四称,该公司计划与上海医药(601607.SS)及其他可能的新合作夥伴联手,将其儿童疫苗产品沛儿(Prevenar)推销到中国大城市以外地区.[ID:nCN1210480]