〔美国热股〕辉瑞拟在中国大城市以外地区推销一儿童疫苗产品,股价上涨

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
路透11月10日电---全球最大制药商辉瑞(PFE.N)周四称,该公司计划与上海医药(601607.SS)及其他可能的新合作夥伴联手,将其儿童疫苗产品沛儿(Prevenar)推销到中国大城市以外地区.[ID:nCN1210480]
周四盘前交易中,辉瑞股价上涨1%,至19.47美元.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透北京2月5日 - 中国最高人民检察院近日表示，全国检察机关将严惩非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，并将加大对证券期货领域新型犯罪打击力度，依法惩治操纵市场、内幕交易、虚假披露等犯罪。
路透北京2月5日 - 中国证券投资基金业协会公布，截至去年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约51.79万亿元人民币，较上季末增长5.9%。