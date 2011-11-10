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中国财经 | 2011年 11月 10日 星期四 22:29 BJT

〔美国热股〕辉瑞拟在中国大城市以外地区推销一儿童疫苗产品,股价上涨

路透11月10日电---全球最大制药商辉瑞(PFE.N)周四称,该公司计划与上海医药(601607.SS)及其他可能的新合作夥伴联手,将其儿童疫苗产品沛儿(Prevenar)推销到中国大城市以外地区.[ID:nCN1210480]

周四盘前交易中,辉瑞股价上涨1%,至19.47美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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