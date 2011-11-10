香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压

路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。