版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 22:41 BJT

〔投行观点〕加拿大帝国商业银行将通用汽车(General Motors)目标价从34美元下调至32美元

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐