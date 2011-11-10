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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 22:44 BJT

〔美国股市〕开高,因意大利公债收益率回落

路透纽约11月10日电---美国股市周四开高,标普500指数在昨日录得三个月以来最大单日跌幅後反弹,因意大利公债收益率从被视为不可维系的水平回落,促使看空人士回补部分空头.

道琼工业指数.DJI上扬138.96点,或1.18%,报11,919.90点.标准普尔500指数.SPX走高14.98点,或1.22%,报1,244.08点.Nasdaq综合股价指数.IXIC升29.85点,或1.14%,报2,651.50点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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