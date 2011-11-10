〔美国数据〕美国10月预算赤字为984.7亿美元,同比下跌--财政部

路透华盛顿11月10日电---美国财政部周四公布,10月预算赤字从2010年10月的1,404.3亿美元下降至984.7亿美元,因一些常规福利支出在本年提早完成.

因为10月1日是在周六,财政部将310亿美元的福利支出提早在9月份完成,这降低了10月的支出及月度赤字.

根据政府的会计系统,10月是2012年财政年度的第一个月.截止9月30日的2011财政年度,预算赤字总计1.296万亿美元.(完)