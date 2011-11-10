〔美国数据〕美国10月预算赤字为984.7亿美元,同比下跌--财政部

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透华盛顿11月10日电---美国财政部周四公布,10月预算赤字从2010年10月的1,404.3亿美元下降至984.7亿美元,因一些常规福利支出在本年提早完成.
因为10月1日是在周六,财政部将310亿美元的福利支出提早在9月份完成,这降低了10月的支出及月度赤字.
根据政府的会计系统,10月是2012年财政年度的第一个月.截止9月30日的2011财政年度,预算赤字总计1.296万亿美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。