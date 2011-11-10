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商品期货 | 2011年 11月 11日 星期五 00:42 BJT

〔国际油市〕11月26日止四周OPEC石油日均出口料将增加102万桶--分析师

路透伦敦11月10日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至11月26日的四周内,石油日均出口料将增加102万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至11月26日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,330万桶,截至10月29日止四周原油出口量为2,228万桶.

Oil Movements称,此次海运出口原油的升幅是两年来最高.

Oil Movements分析师Roy Mason补充说利比亚产出也造成海运原油上升.(完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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