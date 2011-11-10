〔国际油市〕11月26日止四周OPEC石油日均出口料将增加102万桶--分析师

标题新闻：哈萨克斯坦称1月石油减产超过OPEC减产协议承诺规模
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路透伦敦11月10日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至11月26日的四周内,石油日均出口料将增加102万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至11月26日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,330万桶,截至10月29日止四周原油出口量为2,228万桶.
Oil Movements称,此次海运出口原油的升幅是两年来最高.
Oil Movements分析师Roy Mason补充说利比亚产出也造成海运原油上升.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
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韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类