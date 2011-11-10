〔欧洲汇市〕英镑兑美元和欧元下跌,持续受欧元区危机影响

* 英镑兑美元和欧元下跌

* 欧元反弹是受市场出脱欧元/英镑空头部位带动

* 欧元区危机持续主导英镑走势

路透伦敦11月10日电---英镑兑美元和欧元周四下跌,因对欧元区的忧虑使投资者远离风险较高货币,从而抵消了英央行维持资产购买规模不变的影响.

一如预期,英央行将指标利率维持在纪录低位0.5%不变,且没有提高量化宽松政策的资产购买规模.

这一决定变没有左右市场走势,市场继续受欧元区危机最新走势影响,投资者逢高抛售欧元,因长期观点认为,欧元区将持续动荡.

欧元/英镑EURGBP=D4涨0.3%,至0.8535英镑,今日稍早曾跌至八个月新低0.8486英镑.

德国商业银行技术分析师强调,周三欧元/英镑跌破200周移动均线切入位0.8540英镑,是标志性发展.

如果周五收盘站稳在上述水平之下,则欧元/英镑可能跌至0.8353英镑,这是连接2008年中期和2010年中期所及低点的支撑线.若再跌破该水准,则2010年低点0.8067将成为未来一到三个月的目标位.

英镑/美元跌0.1%,至1.5902美元,从英央行公布利率政策後触及的1.5950美元上方的高位拉回.英镑的短期支撑位在55日移动均线切入位1.5845美元.

周四公布的利率决定使市场焦点投向下周英央行将公布的通胀报告,报告可能显示英国经济基本面的疲弱程度,增加12月前更大规模购买资产的机率.

周五英国将公布生产者物价指数(PPI),路透调查分析师预计,投入物价和产出物价都将维持颓势.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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