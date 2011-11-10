〔欧元债市〕意大利公债收益率趋稳,新债标售结果强于预期令市场释然

《中国国债发行日程表》--2月6日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
* 意大利公债收益率趋稳,受欧洲央行买盘和政局扶助
* 意大利新债标售结果强于预期
* 法国公债承压
路透11月10日电---10年期意大利公债收益率周四在7%略下方持稳,此前意大利发售新债结果强于预期,融资能力初步测试过关,因有迹象显示意大利政治僵局可能正在缓和.
德债期货FGBLc1从纪录高位回落,终场收低,因意大利在组建联合政府上取得进展.
市场人气略有改善扶助意大利成功标售50亿欧元一年期新债,得标利率不到7%.意大利已取代希腊,成为市场对欧洲债务危机忧虑的最大来源.
市场看好前欧盟竞争力执委蒙堤(Mario Monti)将取代贝鲁斯柯尼担任意大利总理,将率领紧急政府实施拖延已久的改革.
10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB跌至重要心理关口7%略下方,报6.97%,日高为7.4%.
投资人和投机客对避险德债获利了结,德债期货FGBLc1结算价报138.55,跌26个跳动点.
在危机可能进一步扩散的迹象中,法国10年期公债较可比德债收益率差FR10YT=TWEB触及欧元面世以来最高的170基点之上,10年期公债收益率升逾20个基点.(完)
--编译 李军;审校 于春红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透上海2月6日 - 中国齐鲁银行、洛阳银行等机构公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有321家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模137,034亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/06/2017 13周和26周期国库券 02/02/2017 02/09/2017 02/07/2017 四周期国库券 02/06/2017 02/09/2017 02/07/2017 三年期公债 02/01/2017 02/15/2017 02/08/2017 10年期公债 02/01/2017 02/15/2017