〔欧元债市〕意大利公债收益率趋稳,新债标售结果强于预期令市场释然

* 意大利公债收益率趋稳,受欧洲央行买盘和政局扶助

* 意大利新债标售结果强于预期

* 法国公债承压

路透11月10日电---10年期意大利公债收益率周四在7%略下方持稳,此前意大利发售新债结果强于预期,融资能力初步测试过关,因有迹象显示意大利政治僵局可能正在缓和.

德债期货FGBLc1从纪录高位回落,终场收低,因意大利在组建联合政府上取得进展.

市场人气略有改善扶助意大利成功标售50亿欧元一年期新债,得标利率不到7%.意大利已取代希腊,成为市场对欧洲债务危机忧虑的最大来源.

市场看好前欧盟竞争力执委蒙堤(Mario Monti)将取代贝鲁斯柯尼担任意大利总理,将率领紧急政府实施拖延已久的改革.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB跌至重要心理关口7%略下方,报6.97%,日高为7.4%.

投资人和投机客对避险德债获利了结,德债期货FGBLc1结算价报138.55,跌26个跳动点.

在危机可能进一步扩散的迹象中,法国10年期公债较可比德债收益率差FR10YT=TWEB触及欧元面世以来最高的170基点之上,10年期公债收益率升逾20个基点.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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