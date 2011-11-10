〔英国债市〕英债期货下跌,因意大利公债标售较预期顺利

路透伦敦11月10日电---英债期货周四下跌,此前意大利公债标售好于预期,安抚了投资者的焦虑情绪,因欧债危机盖过了英央行维持政策不变的影响.

分析师称,意大利标售50亿欧元一年期公债较人们预期的更加顺利,得标利率为6.09%,远低于7%水准,但仍是1997年9月来最高.

意大利下周标售多达30亿欧元五年期公债时,可能将面临更严格的考验,因该国努力组成新政府以推进改革.

12月英债期货FLGZ1结算价跌24个跳动点,至130.88,稍早触及当日高位131.47,走势与可比德债相符.

英央行决定不挹注更多刺激资金并维持额外资产购买规模目标不变,大致被市场忽略.

明天英国将公布10月生产者物价指数(PPI),人们普遍认为这一数据的重要性逊于欧债危机.

现货公债市场上,10年英债收益率GB10YT=RR涨5个基点,至2.22%,其与可比德债收益率差持平于44个基点左右.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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