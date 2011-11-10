〔英国债市〕英债期货下跌,因意大利公债标售较预期顺利

《中国国债发行日程表》--2月6日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透伦敦11月10日电---英债期货周四下跌,此前意大利公债标售好于预期,安抚了投资者的焦虑情绪,因欧债危机盖过了英央行维持政策不变的影响.
分析师称,意大利标售50亿欧元一年期公债较人们预期的更加顺利,得标利率为6.09%,远低于7%水准,但仍是1997年9月来最高.
意大利下周标售多达30亿欧元五年期公债时,可能将面临更严格的考验,因该国努力组成新政府以推进改革.
12月英债期货FLGZ1结算价跌24个跳动点,至130.88,稍早触及当日高位131.47,走势与可比德债相符.
英央行决定不挹注更多刺激资金并维持额外资产购买规模目标不变,大致被市场忽略.
明天英国将公布10月生产者物价指数(PPI),人们普遍认为这一数据的重要性逊于欧债危机.
现货公债市场上,10年英债收益率GB10YT=RR涨5个基点,至2.22%,其与可比德债收益率差持平于44个基点左右.(完)
--编译 于春红;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]
美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
债券新闻..............[DBT-CMN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透上海2月6日 - 中国齐鲁银行、洛阳银行等机构公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有321家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模137,034亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/06/2017 13周和26周期国库券 02/02/2017 02/09/2017 02/07/2017 四周期国库券 02/06/2017 02/09/2017 02/07/2017 三年期公债 02/01/2017 02/15/2017 02/08/2017 10年期公债 02/01/2017 02/15/2017