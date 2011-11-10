〔欧洲股市〕在震荡交投中收跌,因担忧意大利

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.3%

* ABN AMRO将股票投资评级下调至"减码"

路透伦敦11月10日电---欧洲股市周四在震荡交投中收跌,因市场担忧意大利在组建新联合政府方面的政治角力和其公债收益率高企可能加剧欧元区持续两年之久的债务危机.

继希腊寻找前欧洲央行副总裁帕帕季莫斯执行该国严苛的经济改革後,前欧盟竞争力执委蒙堤(Mario Monti)成为领导意大利政府的理想人选,尽管如此,市场仍惴惴不安,整日在平盘上下方游走.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%至963.58点,交投区间为951.15-974.27.该指数年内累积回落14%,主要因市场担忧欧元区债务危机可能扩散至其他国家,并威胁脆弱的全球经济复苏.

"投资者仍毫不怀疑意大利是欧元区,乃至全球经济的重大担忧,"Capital Spreads的销售部主管Angus Campbell表示.

"如果不得不向该国提供救助,目前,无论是欧洲金融稳定工具(EFSF)还是国际货币基金组织(IMF)均无足够的现金防止该国未偿还债务出现违约,"他说.

矿业股跌幅居前,该类股指数.SXPP下跌1.4%,因基本金属价格受原材料需求前景疲弱拖累走低.

欧洲银行指数.SX7P下跌0.7%,法国农业信贷银行(CAGR.PA)下挫2.3%,因该行是最新一家银行公布债务危机对其获利的影响.

管理2,310亿美元资产的ABN AMRO Private Banking的全球投资长Didier Duret表示,本月再次将股票投资 下调至"减码",之前在8月中评级为"加码".不过,其增加在诸如电信和医疗保健等防御类板块的敞口.

英国富时100指数.FTSE收低0.28%,报5,444.82点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬0.66%,报5,867.81点;法国CAC-40指数.FCHI小跌0.34%,报3,064.84点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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