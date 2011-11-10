〔美国债市〕投资级别公司债市场今日迎来五笔新债

路透纽约11月10日电---五笔交易周四上午进入高评级美元计价债市.

一级市场今日再度活跃,上日则出现空档,因意大利债务忧虑席卷全球资本市场.今日欧洲传出一些利好消息,欧洲央行已增加意大利公债购买规模,且美国一周初请失业金数据优于预期,令发债企业有理由在退伍军人节假期前入市.

保德信金融集团(PRU.N)发行10年期和30年期公司债,总规模为7.25亿美元.瑞信、汇丰控股、摩根士丹利(Morgan Stanley)和苏格兰皇家银行为10年期债的主动簿记行.而汇丰控股、摩根大通、摩根士丹利和瑞银则担任30年期债的簿记行.所筹资金将用于一般企业用途,此次发行的公司债评级为Baa2/A/BBB+.

Canadian Natural Resources推出8亿美元三年期和10年期债,评级为Baa1/BBB+.定价传言分别为美国公债利率加码115和150个基点区域.摩根大通为主动簿记行,法国巴黎银行和加拿大皇家银行是为被动簿记行.所筹款项将用于偿还银行贷款.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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