〔美国债市〕投资级别公司债市场今日迎来五笔新债

《中国国债发行日程表》--2月6日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透纽约11月10日电---五笔交易周四上午进入高评级美元计价债市.
一级市场今日再度活跃,上日则出现空档,因意大利债务忧虑席卷全球资本市场.今日欧洲传出一些利好消息,欧洲央行已增加意大利公债购买规模,且美国一周初请失业金数据优于预期,令发债企业有理由在退伍军人节假期前入市.
保德信金融集团(PRU.N)发行10年期和30年期公司债,总规模为7.25亿美元.瑞信、汇丰控股、摩根士丹利(Morgan Stanley)和苏格兰皇家银行为10年期债的主动簿记行.而汇丰控股、摩根大通、摩根士丹利和瑞银则担任30年期债的簿记行.所筹资金将用于一般企业用途,此次发行的公司债评级为Baa2/A/BBB+.
Canadian Natural Resources推出8亿美元三年期和10年期债,评级为Baa1/BBB+.定价传言分别为美国公债利率加码115和150个基点区域.摩根大通为主动簿记行,法国巴黎银行和加拿大皇家银行是为被动簿记行.所筹款项将用于偿还银行贷款.(完)
--编译 梁睿雪;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透上海2月6日 - 中国齐鲁银行、洛阳银行等机构公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有321家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模137,034亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/06/2017 13周和26周期国库券 02/02/2017 02/09/2017 02/07/2017 四周期国库券 02/06/2017 02/09/2017 02/07/2017 三年期公债 02/01/2017 02/15/2017 02/08/2017 10年期公债 02/01/2017 02/15/2017