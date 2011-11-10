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债券 | 2011年 11月 11日 星期五 03:16 BJT

〔标题新闻〕意大利安抚市场的时间已不多,须尽快任命一届正常运作的政府--EFSF的CEO雷格林

EFSF为欧洲金融稳定机构

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB4E7LO014]

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