〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因担心全球经济

路透芝加哥11月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,因在全球经济动荡及传闻美国从巴西进口饲料用小麦,投资者买盘犹豫.

CBOT交易商称,传闻10万吨巴西饲料用小麦运送目的地是卡罗来纳的鸡和猪饲养场.

美国农业部(USDA)周三公布的11月作物报告将美国玉米产量预估下调,且公布的年末库存预估值为16年低位,该报告对玉米市场提供支持,缓和玉米价格的跌势.

USDA称,上周出口销售总计251,800吨美国玉米,低于市场预估的550,000-750,000吨.

天气潮湿拖慢2011年玉米和大豆尚余的收割工作,但下周中西部地区东部预料将继续降雨.

巴西政府预期大豆产量将下降,玉米产量上升.

CBOT-12月玉米合约CZ1收跌10-1/2美分,报每蒲式耳6.45-1/2美元.

12月玉米合约跌穿其在200日移动均线切入位6.54-3/4美元的关键支撑位.九日相对强弱指标(RSI)为47.

今日CBOT玉米预估成交量为458,066口.(完)

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