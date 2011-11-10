〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因担心全球经济

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透芝加哥11月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,因在全球经济动荡及传闻美国从巴西进口饲料用小麦,投资者买盘犹豫.
CBOT交易商称,传闻10万吨巴西饲料用小麦运送目的地是卡罗来纳的鸡和猪饲养场.
美国农业部(USDA)周三公布的11月作物报告将美国玉米产量预估下调,且公布的年末库存预估值为16年低位,该报告对玉米市场提供支持,缓和玉米价格的跌势.
USDA称,上周出口销售总计251,800吨美国玉米,低于市场预估的550,000-750,000吨.
天气潮湿拖慢2011年玉米和大豆尚余的收割工作,但下周中西部地区东部预料将继续降雨.
巴西政府预期大豆产量将下降,玉米产量上升.
CBOT-12月玉米合约CZ1收跌10-1/2美分,报每蒲式耳6.45-1/2美元.
12月玉米合约跌穿其在200日移动均线切入位6.54-3/4美元的关键支撑位.九日相对强弱指标(RSI)为47.
今日CBOT玉米预估成交量为458,066口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。