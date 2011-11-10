〔芝加哥期市〕CBOT小麦合约收跌,因出口需求不旺

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透芝加哥11月10日电---美国小麦期货周四收跌,指标CBOT小麦合约Wc1录得近一个月最大单日跌幅,因进口商继续规避美国小麦.
CBOT指标12月软红冬小麦合约WZ1收跌3.3%.过去两日累积下跌5.4%.
MGEX春麦与CBOT期货价差触及2008年6月以来最阔.
埃及国家商品供应总局(GASC)购买24万吨乌克兰和俄罗斯制粉小麦,2月1-10日付运,价格为离岸价每吨250-251.50美元.
美国农业部称上周出口销售小麦29.84万吨,低于预估的35-45万吨.
美国大平原部分地区下周将出现少量降雨,但西南端仍将保持干燥少雨天气.
12月小麦期货WZ1收跌23美分,报每蒲式耳6.20美元.
今日CBOT小麦期货的预估成交量为163,146口.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。