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市场报道 | 2011年 11月 11日 星期五 05:56 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦合约收跌,因出口需求不旺

路透芝加哥11月10日电---美国小麦期货周四收跌,指标CBOT小麦合约Wc1录得近一个月最大单日跌幅,因进口商继续规避美国小麦.

CBOT指标12月软红冬小麦合约WZ1收跌3.3%.过去两日累积下跌5.4%.

MGEX春麦与CBOT期货价差触及2008年6月以来最阔.

埃及国家商品供应总局(GASC)购买24万吨乌克兰和俄罗斯制粉小麦,2月1-10日付运,价格为离岸价每吨250-251.50美元.

美国农业部称上周出口销售小麦29.84万吨,低于预估的35-45万吨.

美国大平原部分地区下周将出现少量降雨,但西南端仍将保持干燥少雨天气.

12月小麦期货WZ1收跌23美分,报每蒲式耳6.20美元.

今日CBOT小麦期货的预估成交量为163,146口.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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