〔纽约期市〕ICE期棉收涨逾2%,受助于中国棉纺厂买盘

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透纽约11月10日电---期棉周四收涨,受助于投资者买盘,分析师称,主要受中国购买大量棉花以补充官方库存的消息推动.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1劲扬2.32美分,或2.4%,收于每磅99.50美分,盘中交易区间为0.9681-1.0078美元.
汤森路透和洲际交易所(ICE)数据显示,周四成交量约为38,400口,为6月初以来最高,较30日均值高出逾一倍.
加州logicadvisors.com的高级棉花分析师Ron Lawson称,中国显然需要购买棉花补充国有库存,且中国政府已决定令粮食种植面积超过棉花.
美国农业部称,中国购买99.8万包棉花.
棉花独立分析师Mike Stevens称,在上述报告公布前,棉花期货已开始攀升.
交易商称,12月合约上行目标将在1.04美元,下行目标为95.78美分.
分析师表示,在本月稍晚首个交割通知日前,跟随指数基金的投资者也继续展期12月合约.
洲际交易所(ICE)数据显示,截至11月9日,棉花市场未平仓合约为168,672口,前一日为165,589口.周三期棉成交量为29,387口,前一日为36,055口,为6月10日以来最高.(完)
--编译 母红;审校 李军
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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