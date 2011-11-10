〔金属期市〕期铜延续跌势,市场关注欧元区债务危机

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
* 受债务危机蔓延的担忧影响,铜价下滑
* 中国10月铜进口增加
* 意大利目标组建联合政府,公债收益率趋稳
路透纽约/伦敦11月10日电---铜价周四连跌第五日,势将录得七周内最大单周跌幅,因欧洲债务危机恶化拖累需求前景.
基本金属市场普跌,期锡CMSN3和期铅CMPB3跌幅一度高达6%.但之後跌势有所收敛,尾盘价格反弹,跟随股市和欧元升势,因意大利公债收益率从难以维系的高水准回落,提振投资人风险意愿.
周四意大利在组建联合政府上取得进展,之前欧洲央行前副总裁出任希腊新总理,接管经济改革重任.
但铜市投资人仍不安,因意大利政治和经济局势动荡令投资人担心欧元区可能分裂.
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3盘中一度跌至每吨7,357美元的日低,亦为10月24日以来最低,随後收低至7,475美元,周三收报7,621美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1跌6.70美分,或2%,收报每磅3.3740美元,盘中交投于3.3180-3.4290美元间.
据汤森路透期货初步数据,成交仍保持相对清淡,截至纽约尾盘中约5.3万口易手,低于30日均值.
由于市场焦点集中在欧洲债务危机,美国公布的利多经济数据未能影响市况.
除了对欧元区的忧虑外,中国的数据也暗示经济放缓.
中国10月出口同比增速创八个月新低,若扣除春节因素,则为2009年12月来新低;进口同比增幅则远超预期,强劲上升28.7%;当月贸易顺差170.3亿美元,远低于路透调查中值249亿美元.[ID:nCN1210616]
但周四公布的数据显示中国10月铜进口连续第五个月增加.[ID:nEAP307A22]
另外,LME铜库存继续减少,跌2,125吨,至410,025吨.
以下为1859GMT基本金属主力合约报价:
2010年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 337.15 -6.95 -2.02 444.70 -24.18
LME期铝 2140.00 15.00 +0.71 2470.00 -13.36
LME期铜 7475.00 -146.00 -1.92 9600.00 -22.14
LME期铅 1943.00 -35.00 -1.77 2550.00 -23.80
LME期镍 18150.00 100.00 +0.55 24750.00 -26.67
LME期锡 21200.00 -800.00 -3.64 26900.00 -21.19
LME期锌 1885.00 -49.00 -2.53 2454.00 -23.19
上海期铝 15955.00 -325.00 -2.00 16840.00 -5.26
上海期铜 54830.00 -3140.00 -5.42 71850.00 -23.69
上海期锌 14510.00 -945.00 -6.11 19475.00 -25.49
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)