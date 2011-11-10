〔金属期市〕期铜延续跌势,市场关注欧元区债务危机

* 受债务危机蔓延的担忧影响,铜价下滑

* 中国10月铜进口增加

* 意大利目标组建联合政府,公债收益率趋稳

路透纽约/伦敦11月10日电---铜价周四连跌第五日,势将录得七周内最大单周跌幅,因欧洲债务危机恶化拖累需求前景.

基本金属市场普跌,期锡CMSN3和期铅CMPB3跌幅一度高达6%.但之後跌势有所收敛,尾盘价格反弹,跟随股市和欧元升势,因意大利公债收益率从难以维系的高水准回落,提振投资人风险意愿.

周四意大利在组建联合政府上取得进展,之前欧洲央行前副总裁出任希腊新总理,接管经济改革重任.

但铜市投资人仍不安,因意大利政治和经济局势动荡令投资人担心欧元区可能分裂.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3盘中一度跌至每吨7,357美元的日低,亦为10月24日以来最低,随後收低至7,475美元,周三收报7,621美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1跌6.70美分,或2%,收报每磅3.3740美元,盘中交投于3.3180-3.4290美元间.

据汤森路透期货初步数据,成交仍保持相对清淡,截至纽约尾盘中约5.3万口易手,低于30日均值.

由于市场焦点集中在欧洲债务危机,美国公布的利多经济数据未能影响市况.

除了对欧元区的忧虑外,中国的数据也暗示经济放缓.

中国10月出口同比增速创八个月新低,若扣除春节因素,则为2009年12月来新低;进口同比增幅则远超预期,强劲上升28.7%;当月贸易顺差170.3亿美元,远低于路透调查中值249亿美元.[ID:nCN1210616]

但周四公布的数据显示中国10月铜进口连续第五个月增加.[ID:nEAP307A22]

另外,LME铜库存继续减少,跌2,125吨,至410,025吨.

以下为1859GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 337.15 -6.95 -2.02 444.70 -24.18

LME期铝 2140.00 15.00 +0.71 2470.00 -13.36

LME期铜 7475.00 -146.00 -1.92 9600.00 -22.14

LME期铅 1943.00 -35.00 -1.77 2550.00 -23.80

LME期镍 18150.00 100.00 +0.55 24750.00 -26.67

LME期锡 21200.00 -800.00 -3.64 26900.00 -21.19

LME期锌 1885.00 -49.00 -2.53 2454.00 -23.19

上海期铝 15955.00 -325.00 -2.00 16840.00 -5.26

上海期铜 54830.00 -3140.00 -5.42 71850.00 -23.69

上海期锌 14510.00 -945.00 -6.11 19475.00 -25.49

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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