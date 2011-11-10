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债券 | 2011年 11月 11日 星期五 04:15 BJT

〔标题新闻〕美参议员John Kerry称对欧债危机涟漪效应的担忧日盛,增加美减赤磋商迫切性

John Kerry为美国国会超级委员会委员

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