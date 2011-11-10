〔纽约期市〕可可期货收于两年半低点,市场关注欧元区危机局势

路透纽约/伦敦11月10日电---可可期货周四跌至逾两年低点,因西非产量前景良好,同时在商品反转上涨之际,咖啡和原糖期货涨跌不一.

美国股市、原油和欧元上扬,因人们对欧元区可能分裂的忧虑消退,另外意大利公债标售过程较许多投资者预计的更顺利.

"目前科特迪瓦(象牙海岸)的收割似乎不错,今年是第二年天气情况相当良好,"纽约CPM Group商品分析师Erica Rannestad称.

交易员称,在12月可可期权上周到期後,市场关注焦点已转回至期货,全球供应充裕及12月/3月期货的利差.

洲际交易所(ICE)-3月可可期货CCH2跌44美元,或1.7%,报每吨2,559美元,此前曾跌至2009年7月以来最低位2,548美元.伦敦3月可可期货LCCZ1收低28英镑,或1.7%,报每吨1,605英镑.

"可可价格下跌,是因西非可可产量增加及商品市场全线走疲,"巴克莱资本在每日商品报告中称.

咖啡价格涨跌互见,在路透-Jefferies CRB指数.CRB微幅上扬後几无变动.

"人们将密切关注欧元区宏观局势,在获悉更多消息前,他们不愿积极交投,"VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称.

ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1下跌0.20美分,报每磅2.30美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2涨1美元,报每吨1,837美元.

ICE-3月原糖期货SBH2涨0.03美分,报每磅25.39美分,伦敦12月白糖合约LSUc1挫2.70美元,收报每吨674.80美元.(完)