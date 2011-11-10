〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货再创一个月新低,因美国大豆出口步伐放缓

路透芝加哥11月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第二天下跌,刷新一个月新低,经纪商称美国出口销售不振,令交易商结清多仓.

高盛将三个月大豆价格预估从12.60美元下调至每蒲式耳12.20美元,称因南美洲大豆作物收成前景改善.

美国农业部公布最近一周美国大豆出口销售60.68万吨(新旧作共计),略高于贸易行业预估的40-60万吨.

但在9月1日开始的销售年中,美国大豆销售较上年同期下降.

中国海关数据显示,10月中国大豆进口减少逾7%,为3月来最低.

美国农业部公布最近一周美国豆粕出口销售29.57万吨,美国豆油出口销售2.18万吨.

大豆交易商没有理会美元走软和原油走强2%对大豆市场的支撑.美元指数.DXY走软,因意大利公债收益率回落,令投资者风险情绪回暖.

CBOT-11月大豆期货SX1收低17-3/4美分,报每蒲式耳11.58美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1跌0.47美分,报每磅50.52美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1跌5.2美元,收报每短吨297.7美元.

今日CBOT大豆预估成交量为159,082口,豆油为101,603口,豆粕为86,728口.

以下为CBOT农产品期货在2013 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 645.50 -10.50 -1.6% 2.6%

CBOT大豆Sc1 1158.00 -17.75 -1.5% -16.9%

CBOT豆粕SMc1 297.90 -5.20 -1.7% -19.6%

CBOT豆油BOc1 50.52 -0.47 -0.9% -12.5%

CBOT小麦Wc1 620.00 -23.00 -3.6% -21.9%

CBOT稻米RRc1 1503.50 -25.00 -1.6% 7.4%

EU小麦BL2X1 188.00 0.50 0.3% -25.5%

NYMEX原油期货CLc1 97.83 2.09 2.2% 7.1%

道琼工业指数.DJI 11,879 98 0.8% 2.6%

现货金XAU= 1760.89 -8.65 -0.5% 24.1%

欧元/美元EUR= 1.3592 0.0047 0.3% 1.8%

美元指数.DXY 77.6690 -0.2570 -0.3% -1.7%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1840 38 2.1% 3.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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