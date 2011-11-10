〔美国基金〕11月9日当周货币市场基金增加164.6亿美元--ICI

《中国国债发行日程表》--2月6日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透华盛顿11月10日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至11月9日当周,美国货币市场共同基金总资产增加164.6亿美元,至2.639万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产增加99.9亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加75.3亿美元,免税基金减少10.5亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少23.5亿美元至9,336.2亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少2.40亿美元,至1,961.1亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少17.2亿美元至5,442.7亿美元.免税基金资产减少3.90亿美元至1,932.4亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加188.1亿美元至1.705万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加102.3亿美元至7,089.2亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加92.5亿美元至9,026亿美元.免税基金资产减少6.7美元至937.5亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透上海2月6日 - 中国齐鲁银行、洛阳银行等机构公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有321家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模137,034亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/06/2017 13周和26周期国库券 02/02/2017 02/09/2017 02/07/2017 四周期国库券 02/06/2017 02/09/2017 02/07/2017 三年期公债 02/01/2017 02/15/2017 02/08/2017 10年期公债 02/01/2017 02/15/2017