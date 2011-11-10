〔美国基金〕11月9日当周货币市场基金增加164.6亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少23.5亿美元至9,336.2亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少2.40亿美元,至1,961.1亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少17.2亿美元至5,442.7亿美元.免税基金资产减少3.90亿美元至1,932.4亿美元.