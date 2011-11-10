〔美国债市〕机构债较可比公债利差持稳,交投迟滞

IFR纽约11月10日电---美国机构债市场周四受周五老兵纪念日长周末影响,在周三市场出现因欧洲情势引发的混乱後投资人轧平仓位.

机构债市场交投迟滞,在欧洲情势有所改善後,美国公债市场重挫,为投资人主要战场.

希腊终于选出新总理,意大利政局稳定取得进展,且该国公债标售结果强于预期,暗示该国仍能从市场融资.

机构债较可比公债利差变动不大,涨跌0.5个基点不等,不可回赎机构债交投相当淡静,根据TRACE,成交额为48.95亿美元.

联邦住宅贷款银行(FHLB)续发的两年期债券需求不错,得标利率为0.445%,定价为99.858,认购倍数为2.8.

下周一房利美将宣布发售新指标债,预计将发售两年期或三年期新债,或五年期新债或续发债.(完)

--编译 李军;审校 母红

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