〔全球金市〕金价下跌,因股市上涨令避险买盘减退

* 美股反弹,投资者对意大利抱存希望

* 金价录得约一个月来持续最长的跌势

* 不确定性犹存,市场关注意大利组建联合政府

路透纽约/伦敦11月10日电---金价周四连跌第三天,录得约一个月来持续最长的跌势,受累于技术面疲弱和出脱避险头寸,因紧张的投资者对欧债危机传来时好时坏的消息作出反应.

金价下跌,因市场再次乐见意大利在组建联合政府取得进展,之前希腊寻找前欧洲央行副总裁帕帕季莫斯执掌该国严苛的经济改革.

其他避险资产大幅下跌也打压金价,此前美国财政部标售的30年期公债成绩乏善足陈,美国公债领跌其他避险资产.欧洲情势造成波动性令价格大幅上落,使一些投资者望而却步.标普500指数上涨,但工业金属下跌,由铜价领跌.

"美股反弹,加上欧洲情势至少目前而言有一些乐观因素,造成金价下跌.技术因素也是金价下跌的原因之一,(期金)跌穿在1,755美元的支持位,"黄金交易公司Auramet交易部副总裁Bruce Dunn说.

在12037GMT,现货金XAU=跌0.6%,至1,758.70美元.

12月美国期金GCZ1收低32美元至1,759.60美元.成交量较其30日均值高出约五分一,连续第二天打破近期交投放缓的趋势.

稍早,期金跌穿在近期低位附近的技术支持位每盎司1,755美元后,期金跌速加剧.

分析师说,其他市场追缴保证金的影响发酵,也打压金价早盘表现,上日在美股劲跌约4%和美元急升之际,金价仅小幅下跌.

"LCH Clearnet上调对意大利公债保证金的事实可能令投资者在其他资产平仓,以满足保证金要求,"Heraeus Precious Metals Management的副总裁Miguel Perez-Santalla说.

现货银XAG=下滑0.3%,至每盎司33.94美元.现货铂金(白金)XPT=下跌0.6%,至1,616.24美元,而现货钯金XPD=微升0.01美元,至644.50美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1759.60 -32.00 -1.8 1736.60 1776.90 161,347

COMEX白银期货 SIZ1 34.106 -0.255 -0.7 33.130 34.340 43,486

COMEX铂金期货 PLF2 1627.30 -16.40 -1.0 1606.50 1636.00 5,102

COMEX钯金期货 PAZ1 647.80 -7.05 -1.1 636.00 653.30 4,370

现货金 XAU= 1758.70 -10.84 -0.6 1737.05 1774.99

现货银 XAG= 33.940 -0.100 -0.3 33.190 34.300

现货铂金 XPT= 1616.24 -9.50 -0.6 1608.50 1630.50

现货钯金 XPD= 644.50 0.01 0.0 639.50 650.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=