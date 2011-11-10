〔美国债市〕本周ABS新券发行依然旺盛,九宗交易定价

《中国国债发行日程表》--2月6日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
IFR纽约11月10电---本周有九宗,规模近73亿美元的资产担保债券(ABS)发行,超过上周的31亿美元.
另外,今日尾盘,巴克莱和Lloyds为一宗英国住房抵押贷款支持证券(RMBS)交易Gracechurch Mortgage Financing-Series 2011-1定价.巴克莱负责整个交易的簿记工作,而Lloyds仅负责5亿美元0.87年期和2.2亿英镑4.72年期这两部分的簿记工作.0.87年期和2.85年期美元部分的评级为AAA,定价分别为一个月LIBOR上浮20个基点和三个月LIBOR上浮155个基点.
今日,第九宗ABS交易完成.此宗交易为8.36亿美元的Sallie Mae 2011-3.摩根大通和RBS负责承销.7.76年期的评级为AAA的交易定价为一个月LIBOR上浮110个基点,而17.60年期评级为AA的交易被搁置.
过去四周ABS发行步伐紧凑,因为感恩节假期过後投资者赶在账目清算之前用完最後的配置额度.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透上海2月6日 - 中国齐鲁银行、洛阳银行等机构公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有321家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模137,034亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/06/2017 13周和26周期国库券 02/02/2017 02/09/2017 02/07/2017 四周期国库券 02/06/2017 02/09/2017 02/07/2017 三年期公债 02/01/2017 02/15/2017 02/08/2017 10年期公债 02/01/2017 02/15/2017