〔美国债市〕本周ABS新券发行依然旺盛,九宗交易定价

IFR纽约11月10电---本周有九宗,规模近73亿美元的资产担保债券(ABS)发行,超过上周的31亿美元.

另外,今日尾盘,巴克莱和Lloyds为一宗英国住房抵押贷款支持证券(RMBS)交易Gracechurch Mortgage Financing-Series 2011-1定价.巴克莱负责整个交易的簿记工作,而Lloyds仅负责5亿美元0.87年期和2.2亿英镑4.72年期这两部分的簿记工作.0.87年期和2.85年期美元部分的评级为AAA,定价分别为一个月LIBOR上浮20个基点和三个月LIBOR上浮155个基点.

今日,第九宗ABS交易完成.此宗交易为8.36亿美元的Sallie Mae 2011-3.摩根大通和RBS负责承销.7.76年期的评级为AAA的交易定价为一个月LIBOR上浮110个基点,而17.60年期评级为AA的交易被搁置.

过去四周ABS发行步伐紧凑,因为感恩节假期过後投资者赶在账目清算之前用完最後的配置额度.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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