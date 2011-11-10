〔美股业绩〕迪士尼第四季营收高于分析师预估,股价盘後上涨

路透11月10日电---迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)第四季营收超过分析师预估,因该公司的ESPN体育频道和其它电视媒体网络的广告业务维持强劲.

迪士尼股价在周四盘後交易中上涨2%,至35.30美元,此前在常规交易时段收报34.64美元.

迪士尼公布,会计年度第四季营收为104.3亿美元,较上年同期增长7%.当季净利增长30%,至11亿美元,合每股盈馀(EPS)为0.58美元.

市场已经预计到迪士尼电视媒体网络的业绩更为强劲,此前包括Comcast Corp (CMCSA.O),时代华纳(Time Warner)(TWX.N)和新闻集团(NWSA.O)在内的竞争对手都公布在广告市场稳健的情况下录得获利.(完)