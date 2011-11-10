〔美股业绩〕迪士尼第四季营收高于分析师预估,股价盘後上涨

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透11月10日电---迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)第四季营收超过分析师预估,因该公司的ESPN体育频道和其它电视媒体网络的广告业务维持强劲.
迪士尼股价在周四盘後交易中上涨2%,至35.30美元,此前在常规交易时段收报34.64美元.
迪士尼公布,会计年度第四季营收为104.3亿美元,较上年同期增长7%.当季净利增长30%,至11亿美元,合每股盈馀(EPS)为0.58美元.
市场已经预计到迪士尼电视媒体网络的业绩更为强劲,此前包括Comcast Corp (CMCSA.O),时代华纳(Time Warner)(TWX.N)和新闻集团(NWSA.O)在内的竞争对手都公布在广告市场稳健的情况下录得获利.(完)
--编译 于春红;审校 李军
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。