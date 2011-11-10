〔加拿大汇市〕加元兑美元小幅上涨,受助于加拿大贸易数据强劲

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透多伦多11月10日电---加元兑美元周四小幅上涨,因对欧元区的忧虑减退及加拿大贸易数据远优于预期,令全球市场回稳.
加拿大能源出口急升扶助该国9月意外录得贸易顺差,此为今年1月来首次,令分析师预计该国第三季经济将恢复成长.[ID:nCN1211620]
这一数据提振加元早盘表现,但之後加元部份涨幅被蒸发,因投资者的焦点转向交投震荡的美国股市和欧元.
"接下来,我认为美元仍将走强,我认为欧洲将出现更多政治风险,这将对欧元造成负面影响,应有利于美元/加元,"Scotia Capital外汇交易部董事David Bradley说.
加元兑美元CAD=D3收报1.0177加元,或0.9826美元,高于周三的1.0217加元,或0.9788美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。