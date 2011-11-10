〔加拿大汇市〕加元兑美元小幅上涨,受助于加拿大贸易数据强劲

路透多伦多11月10日电---加元兑美元周四小幅上涨,因对欧元区的忧虑减退及加拿大贸易数据远优于预期,令全球市场回稳.

加拿大能源出口急升扶助该国9月意外录得贸易顺差,此为今年1月来首次,令分析师预计该国第三季经济将恢复成长.[ID:nCN1211620]

这一数据提振加元早盘表现,但之後加元部份涨幅被蒸发,因投资者的焦点转向交投震荡的美国股市和欧元.

"接下来,我认为美元仍将走强,我认为欧洲将出现更多政治风险,这将对欧元造成负面影响,应有利于美元/加元,"Scotia Capital外汇交易部董事David Bradley说.

加元兑美元CAD=D3收报1.0177加元,或0.9826美元,高于周三的1.0217加元,或0.9788美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]