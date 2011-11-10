〔纽约汇市〕欧元兑美元走升,但後市仍旧看跌

* 意大利公债收益率稳定在7%略下方

* 意大利公债标售提振人气

* 欧元兑美元期权暗示看空情绪渐浓

路透纽约11月10日电---欧元兑美元周四走升,因意大利公债标售中得标收益率并未升破7%,令人感到宽慰,缓解了对意大利债务危机的忧虑.上日欧元曾录得15个月来最大单日跌幅.

迹象显示意大利政局取得进展,正迈向组建联合政府,同样扶助稳定意大利公债收益率(殖利率).意大利公债收益率本周冲至7%上方,创下纪录高位,该水准普遍被视为无法维系.

但人气仍然负面,因何人将出任意大利新总理、以及新政府是否能够落实严苛的经济改革依然存疑.期权市场显示,看空欧元程度上升.

"我们仍相当看空欧元,"Tempus Consulting汇率策略师John Doyle表示."意大利还没有通过或批准任何决议,也没有实质迹象显示取得了任何进展.整体来说,我们预期在最终方案出台前还会传出更多坏消息."

意大利周四标售的12个月公债收益率创下14年来高位,尽管标售顺利带来一丝安慰,但对意大利借贷成本依旧难以持续的忧虑仍存.周四标售毛收益率跳升至6.09%.

意大利下周将标售多达30亿欧元五年期公债,可能是一场更为艰难的考验.