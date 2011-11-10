〔纽约汇市〕欧元兑美元走升,但後市仍旧看跌

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
* 意大利公债收益率稳定在7%略下方
* 意大利公债标售提振人气
* 欧元兑美元期权暗示看空情绪渐浓
路透纽约11月10日电---欧元兑美元周四走升,因意大利公债标售中得标收益率并未升破7%,令人感到宽慰,缓解了对意大利债务危机的忧虑.上日欧元曾录得15个月来最大单日跌幅.
迹象显示意大利政局取得进展,正迈向组建联合政府,同样扶助稳定意大利公债收益率(殖利率).意大利公债收益率本周冲至7%上方,创下纪录高位,该水准普遍被视为无法维系.
但人气仍然负面,因何人将出任意大利新总理、以及新政府是否能够落实严苛的经济改革依然存疑.期权市场显示,看空欧元程度上升.
"我们仍相当看空欧元,"Tempus Consulting汇率策略师John Doyle表示."意大利还没有通过或批准任何决议,也没有实质迹象显示取得了任何进展.整体来说,我们预期在最终方案出台前还会传出更多坏消息."
意大利周四标售的12个月公债收益率创下14年来高位,尽管标售顺利带来一丝安慰,但对意大利借贷成本依旧难以持续的忧虑仍存.周四标售毛收益率跳升至6.09%.
意大利下周将标售多达30亿欧元五年期公债,可能是一场更为艰难的考验.
路透数据显示,欧元兑美元EUR=最新升0.4%至1.3601美元,此前曾触及1.3652美元盘中高位.欧元兑美元周三大挫2.1%,为2010年8月来最大跌幅.
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)