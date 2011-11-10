〔美国股市〕ADR反弹,但亚洲ADR仍然疲弱

路透纽约11月10日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四反弹,前一日录得三个月来最大单日跌幅,但对欧债危机的担忧仍是市场焦点.

市场远未收复上日失地,且有迹象显示海外投资者规避日本和韩国股票,之前抛售这些股票购买避险资产.

Gabelli Equity Trust驻纽约的投资组合经理Zahid Siddique称,除欧债危机外,另一个经常出现的忧虑是亚洲成长放缓.