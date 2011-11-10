〔美国股市〕受企业正面消息推动反弹收高,欧债危机亦无明显恶化

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 思科公布业绩後股价攀升,默克上调季度派息後股价上涨
* 标准普尔称没有调整法国评等,指误发信息是因技术错误
* 能源,工业和材料股升幅居前
* 道指上升1%,标普500指数涨0.9%,Nasdaq指数升0.1%
路透纽约11月9日电---美国股市周四收涨,从昨日大跌中反弹,投资者在欧债危机无明显恶化的情况下,关注利好的公司和经济面消息.
不过市场依然震荡,成交缩量,因欧洲债市的混乱局面令欧元区危机可能吞噬意大利的忧虑挥之不去.
美国企业面消息不错,默克集团上调其季度派息,思科公布强劲业绩,巩固了有关美国企业情况稳健的观点,尽管欧洲问题仍然使投资者惴惴不安.
意大利一年期公债标售利率大幅上升,但不及一些人们原先担心的程度.法国公债收益率(殖利率)急升,因人们担忧法国债信评级.
标普周四误发一条信息,称法国债信评级被调降.标普在声明中称,误发信息是因技术错误,强调法国评等仍为AAA,展望为稳定.
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。