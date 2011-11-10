〔美国股市〕受企业正面消息推动反弹收高,欧债危机亦无明显恶化

* 思科公布业绩後股价攀升,默克上调季度派息後股价上涨

* 标准普尔称没有调整法国评等,指误发信息是因技术错误

* 能源,工业和材料股升幅居前

* 道指上升1%,标普500指数涨0.9%,Nasdaq指数升0.1%

路透纽约11月9日电---美国股市周四收涨,从昨日大跌中反弹,投资者在欧债危机无明显恶化的情况下,关注利好的公司和经济面消息.

不过市场依然震荡,成交缩量,因欧洲债市的混乱局面令欧元区危机可能吞噬意大利的忧虑挥之不去.

美国企业面消息不错,默克集团上调其季度派息,思科公布强劲业绩,巩固了有关美国企业情况稳健的观点,尽管欧洲问题仍然使投资者惴惴不安.

意大利一年期公债标售利率大幅上升,但不及一些人们原先担心的程度.法国公债收益率(殖利率)急升,因人们担忧法国债信评级.