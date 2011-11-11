〔表格〕汤森路透/密西根大学美国11月消费者信心指数初值为64.2

路透纽约11月11日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国11月消费者信心指数初值为64.2(路透调查预估为61.5),10月终值为60.9

* 汤森路透/美国密西根大学11月消费者现况指数初值为76.6(预估为74.9),10月终值为75.1

* 汤森路透/美国密西根大学11月消费者预期指数初值为56.2(预估为52.2),10月终值为51.8

以下为详细数据:

11月初值 10月 9月 8月 7月 6月

信心指数 64.2 60.9 59.4 55.7 63.7 71.5

现况指数 76.6 75.1 74.9 68.7 75.8 82.0

预期指数 56.2 51.8 49.4 47.4 56.0 64.8

一年通胀预期 3.2 3.2 3.3 3.5 3.4 3.8

五年通胀预期 2.6 2.7 2.9 2.9 2.9 3.0(完)

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