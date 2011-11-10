《综述》前欧盟执委蒙堤成意总理热门人选,前欧央行副总裁将任希腊总理

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 前欧盟执委蒙堤为意大利总理热门人选
* 前欧洲央行副总裁帕帕季莫斯将出任希腊总理
* 欧央行决策者力拒要求加大干预力度的压力
* 巴罗索警告欧盟不能分裂
* 欧元区官员称没有救助意大利的计划
路透罗马/雅典11月10日电---周四意大利距离组成国家联合政府更近了一步,之前希腊寻到一位备受尊敬且经验丰富的技术型人士,带领希腊进行艰难的经济改革,以避免欧元区债券市场崩溃.
经过五天激烈的争论,前欧洲央行副总裁帕帕季莫斯被任命为希腊内阁总理,主持处理危机事务,使希腊免于违约和破产以及退出欧元区.
意大利方面,前欧盟执委蒙堤(Mario Monti)成为取代意大利总理贝鲁斯科尼的热门人选,有望领导政府,实施搁置已久的养老金、就业市场和企业监管方面的改革.
一位政界消息人士表示,现年68岁的蒙提周四晚间将与总统纳波利塔诺和众议院议长Gianfranco Fini会面.
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。