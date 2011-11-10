《综述》前欧盟执委蒙堤成意总理热门人选,前欧央行副总裁将任希腊总理

* 前欧盟执委蒙堤为意大利总理热门人选

* 前欧洲央行副总裁帕帕季莫斯将出任希腊总理

* 欧央行决策者力拒要求加大干预力度的压力

* 巴罗索警告欧盟不能分裂

* 欧元区官员称没有救助意大利的计划

路透罗马/雅典11月10日电---周四意大利距离组成国家联合政府更近了一步,之前希腊寻到一位备受尊敬且经验丰富的技术型人士,带领希腊进行艰难的经济改革,以避免欧元区债券市场崩溃.

经过五天激烈的争论,前欧洲央行副总裁帕帕季莫斯被任命为希腊内阁总理,主持处理危机事务,使希腊免于违约和破产以及退出欧元区.

意大利方面,前欧盟执委蒙堤(Mario Monti)成为取代意大利总理贝鲁斯科尼的热门人选,有望领导政府,实施搁置已久的养老金、就业市场和企业监管方面的改革.

一位政界消息人士表示,现年68岁的蒙提周四晚间将与总统纳波利塔诺和众议院议长Gianfranco Fini会面.