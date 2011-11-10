《综述》美国初请失业金人数下降且贸易逆差缩窄,表明经济增长趋强

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 美国11月5日当周初请失业金人数降至39万人
* 9月贸易逆差意外缩窄为431亿美元
* 10月进口物价较前月下降0.6%
路透华盛顿11月10日电---美国上周初请失业金人数降至4月初以来的最低水准,且9月贸易逆差意外缩窄,表明该国迟滞的经济有所改善.
劳工部周四表示,11月5日当周经季节调整的初请失业金人数下降1万人至39万人,为连续第二周下降.
这仍然远高于2007-2009年衰退发生前的水平,但已经低于40万人.分析师认为称低于该水准或将促进招聘活动加速.
Commonwealth Foreign Exchange驻华盛顿的首席市场策略师Omer Esiner表示,"显然,劳动力市场正在改善,但步伐非常缓慢."
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。