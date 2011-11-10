《综述》美国初请失业金人数下降且贸易逆差缩窄,表明经济增长趋强

* 美国11月5日当周初请失业金人数降至39万人

* 9月贸易逆差意外缩窄为431亿美元

* 10月进口物价较前月下降0.6%

路透华盛顿11月10日电---美国上周初请失业金人数降至4月初以来的最低水准,且9月贸易逆差意外缩窄,表明该国迟滞的经济有所改善.

劳工部周四表示,11月5日当周经季节调整的初请失业金人数下降1万人至39万人,为连续第二周下降.

这仍然远高于2007-2009年衰退发生前的水平,但已经低于40万人.分析师认为称低于该水准或将促进招聘活动加速.

Commonwealth Foreign Exchange驻华盛顿的首席市场策略师Omer Esiner表示,"显然,劳动力市场正在改善,但步伐非常缓慢."