《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月10日

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 76.08 -1.42 -1.83 5011358
搜狐 (SOHU.O) 57.10 -0.04 -0.07 962333
网易 (NTES.O) 43.80 -0.49 -1.11 629826
百度 (BIDU.O) 135.68 -0.49 -0.36 4301902
亚信科技 ASIA.O 8.06 +0.26 +3.33 836338
侨兴环球电话 XING.O 0.80 -0.00 -0.06 155839
台湾
联电 (UMC.N) 2.18 +0.04 +1.87 306393
日月光 (ASX.N) 4.45 +0.00 +0.00 160073
矽品精密 (SPIL.O) 4.69 -0.02 -0.42 1426019
和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 +0.03 +3.53 198084
友达 (AUO.N) 4.57 +0.02 +0.44 260656
中华电信 (CHT.N) 33.27 +0.21 +0.64 61084
台湾国际航电 (GRMN.O) 34.97 -0.18 -0.51 1007591
香港
中国移动 (CHL.N) 48.44 +0.55 +1.15 212383
中国联通 (CHU.N) 20.86 +0.47 +2.31 502120
中国电信 (CHA.N) 60.46 +0.64 +1.07 13253
中芯国际 (SMI.N) 2.48 -0.07 -2.75 21677
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 +0.04 +1.03 11432(完)
--整理 郑茵
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)