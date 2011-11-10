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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 07:36 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月10日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 76.08 -1.42 -1.83 5011358

搜狐 (SOHU.O) 57.10 -0.04 -0.07 962333

网易 (NTES.O) 43.80 -0.49 -1.11 629826

百度 (BIDU.O) 135.68 -0.49 -0.36 4301902

亚信科技 ASIA.O 8.06 +0.26 +3.33 836338

侨兴环球电话 XING.O 0.80 -0.00 -0.06 155839

台湾

联电 (UMC.N) 2.18 +0.04 +1.87 306393

日月光 (ASX.N) 4.45 +0.00 +0.00 160073

矽品精密 (SPIL.O) 4.69 -0.02 -0.42 1426019

和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 +0.03 +3.53 198084

友达 (AUO.N) 4.57 +0.02 +0.44 260656

中华电信 (CHT.N) 33.27 +0.21 +0.64 61084

台湾国际航电 (GRMN.O) 34.97 -0.18 -0.51 1007591

香港

中国移动 (CHL.N) 48.44 +0.55 +1.15 212383

中国联通 (CHU.N) 20.86 +0.47 +2.31 502120

中国电信 (CHA.N) 60.46 +0.64 +1.07 13253

中芯国际 (SMI.N) 2.48 -0.07 -2.75 21677

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 +0.04 +1.03 11432(完)

--整理 郑茵

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