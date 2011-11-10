〔美国债市〕公债价格下跌,後市仍将受到欧洲情势的左右

* 美国公债下跌,因意大利公债标售情况好于预期

路透纽约11月10日电---美国公债可能继续受到欧洲情势的左右,此前一周市场走势动荡,意大利成为这场危机的中心,人们担心该国也将需要紧急援助.

美国公债价格周四下跌,此前意大利公债标售的情况并不像原先担心的那样糟,且该国距离组建全国联合政府更近一步.意大利一年期公债标售得标利率为6.087%,为14年来高位,但50亿欧元债券全部发售.