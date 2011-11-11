欧盟正在讨论制裁伊朗的最新举措

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔11月10日电---欧盟外交官员周四表示，欧盟或许会在数周内批准对伊朗实施新一轮制裁。此前，国际原子能机构(IAEA)的一份报告称，伊朗曾从事核弹研发活动。
伊朗否认试图制造原子弹，伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)表示，美国或以色列对伊朗核设施的任何攻击，都将遭到伊朗的“铁拳”回击。
为阻止伊朗获得核武器，美国和以色列不排除采取任何可能的行动。
驻布鲁塞尔的外交官员表示，欧盟成员国已经开始就制裁伊朗的最新举措展开初步讨论，欧盟外长或许会在12月1日批准制裁计划。
一名欧盟外交官说：“专家正在讨论多种选项，但很难估计讨论结果。”另一名官员称，他预计将于12月1日作出正式决定。
伊朗已经遭到联合国的广泛制裁，美国和欧盟也对其实施了单方面制裁。
欧盟新的制裁举措是西方国家加大对伊朗施压力度的重要体现。IAEA本周公布的报告列举了大量情报，暗示伊朗正在寻求获得核武器。
美国白宫周四表示，IAEA的报告“令人非常担忧”，美国将继续促使伊朗“改变行为”（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64