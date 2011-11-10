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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 07:22 BJT

《日本重要政经日程》--11月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月10日(四)

2350 - 10月企业物价指数(CGPI).

11月11日(五)

-- - 日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议後举行新闻发布会.

-- - 日本首相野田佳彦举行新闻发布会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 孙茉莉

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