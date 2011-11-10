(重温稿)〔中国经济〕今年经常帐顺差约相当于GDP的3%--证监会主席

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
* 今年经常帐顺差约相当于GDP的3%
* 顺差料延续一段时间但压力已减小
* 人民币汇率出现双向调整,是市场化重要标志
* 中国应将部分外储用于海外直接投资
路透北京11月10日电----中国证监会新任主席郭树清周四称,预计中国2011年全年经常帐顺差在国内生产总值(GDP)中占比约3%,顺差还会延续一段时间,但压力已经减小.
这是郭树清就任证监会主席後的首次公开露面.他在北京召开的中国国际金融论坛上并称,人民币汇率出现双向调整,是市场化的重要标志,也是对外关系平衡好转的标志.
郭树清说,今年(中国)贸易顺差也就1,000多亿美元,占GDP的2%左右,经常账户顺差合起来也就占3%左右,"顺差还会持续一段时间,但不会有那麽大的压力了."
中国官方9月底公布数据显示,今年上半年经常帐户顺差在GDP中的占比已缩窄至2.8%.2010年时该比重为5.1%,2009年时为6%.中国央行行长周小川此前曾做出预测称,今年经常账户顺差预计占GDP的4%左右.
郭树清并称,中国应动用部分外汇储备,用于海外直接投资.他说,如果中国能将三分之一、甚或半数外汇储备,用于海外直接投资,那将很可观.
截止9月末,中国外汇储备规模为近3.2万亿美元.
受累欧美经济不景气,中国10月出口同比增速创八个月新低,若扣除春节因素,则为2009年12月来新低,进口同比增幅则远超预期,强劲上升28.7%;当月贸易顺差为170.3亿美元,远低于路透调查中值249亿美元.[ID:nEAP307A02](完)
--发稿 赵红梅; 撰写 李然; 审校 乔艳红
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)