IMF总裁希望意大利政局尽快明朗

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月10日电---国际货币基金会（IMF）总裁拉加德周四敦促意大利迅速采取行动，填补政治真空；中国表示愿意帮助维持全球金融稳定。
拉加德在中国访问期间作出上述表示，意大利政客急于找到总理贝卢斯科尼的继任者。贝卢斯科尼表示，在国会通过旨在安抚市场的改革方案後，他将辞去总理职位。
“没人确切了解谁将出任（意大利）新领导人。这种不确定局面尤其会引发市场波动，”拉加德在北京召开的记者会上说道。
“因此，我认为，政局明朗化将有助稳定，从IMF的角度来看，我将把促进局势好转和更加稳定作为目标。”
中国也同样渴望欧洲局势明朗和稳定。中国持有的3.2万亿美元外汇储备中估计有四分之一是以欧元计价的资产，同时欧盟也是中国最大的单一出口市场。
中国官方媒体报导称，总理温家宝向拉加德表示，欧洲主权债务危机给全球经济复苏带来严峻挑战，加剧了发达经济体的财政和金融风险。
新华社援引温家宝的讲话称，“中方支持欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织为应对危机采取的措施，愿与各方共同努力，探讨有效的合作方式，维护国际金融稳定。”
温家宝还表示，中国政府坚持把自己的事情办好，致力于保持本国经济平稳较快发展。
路透此前报导称，德国和法国官员已就彻底改革欧盟的计划进行了商讨，其中包括构建一个整合度更高且可能规模更小的欧元区。拉加德拒绝对此发表评论。（完）
--编译：王凤昌 发稿：程芳
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64