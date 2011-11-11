〔离岸人民币〕拉法基瑞安水泥发行15亿元三年期点心债,票息9%--IFR

路透11月11日电---据汤森路透旗下IFR报导，拉法基瑞安水泥周三晚在香港为其首支人民币计价和结算债券完成定价。该债券为期三年，票息9%，融资15亿元人民币（2.34亿美元）。

本次发债平了中国信贷控股在8月中旬创下的两年期债券融资1亿元人民币的最高票息纪录。拉法基瑞安水泥是拉法基集团和香港瑞安建业(0983.HK)的合资公司。

在周三市场强劲开盘之後，发行人抓住时机宣布推出首支点心债。交易在亚洲时间早段开始认购，以基准规模、三年期限的债券为初步目标。正式公布的参考价格区间在9%左右，认购额迅速超过50亿元人民币，有上百位投资者参与认购。

按投资者类别划分，私人银行占56%，基金35%，企业占5%，银行占4%。按地域划分，香港投资者认购了72%，其次是新加坡投资者认购了16%，剩馀12%的债券由欧洲投资者购得。

这是亚洲合资公司发行的首支由西方国家母公司提供担保的点心债券，也是首支与西方公司有关的高收益点心债券。

该采用Reg S形式的债券，获得拉法基集团的不可撤消担保。该法国水泥巨头获得穆迪／标准普尔授予的Ba1／BB+评级，评级展望均为稳定。拉法基是全球水泥生产领域的领军企业，其在混凝土和水泥方面在全球排名第二和第三。拉法基和瑞安分别持有合资公司55%和45%的股权。

在近期市场动荡、离岸人民币市场走软的背景下，债券发行的时机堪称完美。发行人在离岸人民币市场建立了一个全新的资产类别，票息较最接近的可比债券–山水水泥（标普BB-评级，周三收盘价报91元或10.42%）低约150个基点。

花旗集团(C.N)、汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)、三菱日联证券和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)为联席簿记管理人和主承销商，曾在9月中安排一系列的投资者会议。(完)

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